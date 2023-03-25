وكالة بيت مال القدس الشريف تطلق عملية رمضان بالقدس

أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف، اليوم السبت، في القدس عملية المساعدة الاجتماعية الموجهة للفئات المقدسية المحتاجة، بمناسبة شهر رمضان الكريم، بتمويل من المملكة المغربية، بكلفة بلغت 100 ألف دولار أمريكي.

وأفاد بيان لوكالة بيت مال القدس بأن عدد المستفيدين من هذه المساعدات هذا العام بلغ نحو 124 من عائلات الأيتام المكفولين من قبل الوكالة، و500 من العائلات المحتاجة، مع منتسبي ست من المؤسسات الاجتماعية والخيرية، و131 من حراس مدارس القدس، و80 عائلة لأشخاص تم تصنيفهم في وضعية صعبة.

وأضاف البيان أنه أشرف على وضع قوائم المستفيدين من هذه العملية، اختصاصيين اجتماعيين بمرصد "الرباط" للملاحظة والتتبع والتقويم التابع للوكالة في القدس، وفق معايير محددة، تحت إشراف مكتب تنسيق برامج ومشروعات الوكالة في المدينة المقدسة.

وتشتمل هذه العملية على المساعدات الغذائية، التي يتم توصيلها إلى المستفيدين في أماكنهم، وهي تكفي حاجيات الأسر لشهر كامل، وتتوزع على 22 صنفا من المواد الأساسية الأكثر استهلاكا، وبعض المكملات الغذائية الضرورية التي تحتاجها العائلات في شهر رمضان.

حضر عملية التوزيع الأولى إلى جانب محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، مدير التربية والتعليم في القدس وشخصيات دينية واجتماعية مقدسية، وممثلون عن المؤسسات المستفيدة.

وكانت الوكالة قد أعلنت - قبل يومين في القدس - عن برنامج التنشيط المجتمعي الذي يشمل أنشطة 13 جمعية مقدسية، تزامنا مع إضاءة فانوس رمضان بجمعية برج اللقلق المجتمعي، إيذانا بحلول الشهر الكريم.