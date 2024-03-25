الصفدي: المجاعة في غزة سببها منع إسرائيل دخول المساعدات واستخدامها الغذاء سلاحا

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن غزة تشهد مجاعة، كما أن الوضع كارثي في الشمال.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في العاصمة عمّان، اليوم الاثنين، أن السبب في ذلك هو أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات وتستخدم الطعام سلاحًا.

وأشار إلى أن هذه المأساة الإنسانية تنتهي بتوقف العدوان وإذا سمحت إسرائيل بدخول المساعدات عبر المعابر البرية.

ولفت إلى أن المساعدات متوفرة وأن الجميع على استعداد لتوفير ما يحتاجه الفلسطينيون في غزة خلال أيام، كما أن آليات العمل موجودة، لكن ما هو غائب هو قرار إسرائيلي بوقف استخدام الجوع سلاحا.