 المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: تقدم حثيث باتجاه وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين بغزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: تقدم حثيث باتجاه وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين بغزة


نشر في: الإثنين 25 مارس 2024 - 5:23 م | آخر تحديث: الإثنين 25 مارس 2024 - 5:23 م

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن بلادها تدعم بشكل كامل وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في أعقاب تبنى مجلس الأمن، اليوم الاثنين، قرارًا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف في كلمة لها، أن هناك تقدما حثيثا باتجاه وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، مشيرة إلى أن بلادها تستهدف الوصول إلى مستقبل لا تهدد فيه حركة حماس إسرائيل.

ووصفت حركة حماس بأنها منظمة إرهابية تنوي تدمير إسرائيل، معتبرة أن مجلس الأمن فشل في إدانتها.

واتهمت حركة حماس بإعاقة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة.

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