اختص الله شهر رمضان المبارك، بفضائل عدة دون غيره من أشهر السنة، حيث شهد ابتداء نزول القرآن الكريم على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في ليلة القدر جملة واحدة؛ إيذانا ببدء بعثة النبي وتكليفه بالرسالة.

وبعد نزول القرآن جملة واحدة في ليلة القدر، تفرّق نزول آياته بعد ذلك على امتداد سنوات البعثة النبوية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وارتبط نزول كل آية قرآنية بفرض حكم، أو تفسير أمر أو العبر والعظات من تاريخ الأنبياء والأمم السابقة.

ونعايش ونستحضر روح القرآن مع قرّاءنا، من خلال حلقات مسلسلة على مدار النصف الأول من شهر رمضان تحت عنوان "في منزل الوحي"، ونتناول خلالها مواقف نزول الآيات وأبرز ما ورد عنها بكتب التفسير والسيرة النبوية.

الحلقة الأخيرة:

يضم شهر مارس تاريخا هاما في الذاكرة المصرية؛ حيث يتم الاحتفال بيوم الشهيد في 9 مارس من كل عام، والذي يوافق استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة على الجبهة عام 1969م؛ حيث ذهب القائد إلى أقرب نقطة للعدو يدير العمليات الهجومية.

* أحياء عند ربهم يرزقون

قال الله تعالى في سورة آل عمران:" ولا تحسبن الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون".

ونستعرض أبرز ما جاء في أسباب نزول تلك الآية.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر، ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم، قالوا: من يبلغ إخواننا [عنا] أنّا في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا في الحرب؟ فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله تعالى: (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون)، حسبما رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه من طريق عثمان بن أبي شيبة.

* تخفيف عن أهل الشهيد

وقال جابر بن عبدالله: نظر إليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما لي أراك مهتما؟ قلت: يا رسول الله، قُتل أبي وترك دينا وعيالا، فقال: ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا، فقال: يا عبدي سلني أعطك، قال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، فقال: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله تعالى: (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء).

ووفقا لتفسير الواحدي، فإن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة أو سرور تحسروا، وقالوا: نحن في النعمة والسرور وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبور، فأنزل الله تعالى هذه الآية تنفيسا عنهم، وإخبارا عن حال قتلاهم.

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