بيطري الشرقية: ضبط طن و568 كيلو لحوم وكبدة وأسماك فاسدة خلال حملات بالأسواق

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قال الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية، نفذت عدة حملات تفتيشية لضبط أسواق اللحوم والدواجن والأسماك بالمحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 6 محاضر مخالفة وضبط طن و568 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وكبدة مجمدة وأسماك مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.