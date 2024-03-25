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إصابة طفلين باختناق في حريق منزل بالدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الإثنين 25 مارس 2024 - 5:43 م | آخر تحديث: الإثنين 25 مارس 2024 - 5:43 م

أصيب طفلان بحالة اختناق في حريق منزل بالدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز منية النصر بوقوع حريق في قرية ميت تمامة التابعة لمركز منيه النصر بوقوع حالات اختناق؛ نتيجة حريق في منزل نتيجه ماس كهربائي وإصابة طفلين وهما: عدي رضا عوض رشدي (5 سنوات) بحالة اختناق، وشقيقه عوض رضا عوض رشدي (3 سنوات) بحالة اختناق.

تم حجز الحالتين في قسم عناية الأطفال بمستشفى منية النصر المركزي، بمتابعة مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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