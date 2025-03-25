محافظ القاهرة يشرف على أعمال إطفاء حريق مخزن أدوية بالأزبكية

أشرف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء طارق راشد، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، على أعمال إطفاء الحريق الذى نشب بمخزن أدوية تابع لشركة ميد كير بحى الأزبكية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات، وتقوم حاليًا بأعمال التبريد.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الأثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن أدوية يقع على مساحة ٥٠٠ متر أسفل عقار مكون من ١٠ طوابق في ١٨ شارع نفق السبتية خلف مبنى هيئة البريد بحى الأزبكية، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحادث وتم فصل المرافق وبدء الإطفاء بتواجد ٤ سيارات إطفاء.