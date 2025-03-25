بعد انتخاب رئيسته السياسية يوليا كلوكنر، انتخب البرلمان الألماني الجديد في جلسته التأسيسية التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، أيضا أربعة نواب لرئيسته المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي.

والنواب الأربعة الذين تم انتخابهم هم اندريا ليندهولتس المنتمية إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، وجوزيفلينه أورتليب المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأوميد نوريبور المنتمي إلى حزب الخضر، وبودو راميلوف المنتمي إلى حزب اليسار.

في المقابل، فشل جيرولد أوتن، مرشح حزب "البديل من أجل ألمانيا" في الحصول على عدد الأصوات المطلوب.

وكانت السياسية ليندهولتس شغلت مؤخرا منصب نائب رئيس كتلة الاتحاد المسيحي (الذي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري). وكانت السياسية أورتليب تشغل منصب المديرة التنفيذية البرلمانية للحزب الاشتراكي،

أما السياسي نوريبور فكان يشغل منصب رئيس حزب الخضر حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما كان السياسي راميلوف يترأس حكومة ولاية تورينجن حتى ديسمبر.

وكان البرلمان قرر في وقت سابق أن يكون للرئيسة كلوكنر خمسة نواب.

تجدر الإشارة إلى أن حزب البديل فشل منذ دخوله البرلمان الألماني عام 2017 في حصول أي من مرشحيه على العدد اللازم من الأصوات للفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان بسبب رفض الكتل الأخرى دعم مرشح الحزب اليميني الشعبوي.

وكان أوتن طيارا مقاتلا سابقا في سلاح الجو الألماني.