محافظ الوادي الجديد يوجه بسرعة طرح الأراضي المسحوبة من غير الجادين

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إخطار المخالفين بمنطقة مفيض باريس بمهلة حتى يوم 15 أبريل من هذا العام لإعادة التعاقد على الأراضي المسحوبة بالضوابط الجديدة، وسرعة طرح الأراضي التي تم سحبها خلال أول مزاد يعقد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، وأعضاء المجلس.

وشدد الزملوط، على تكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الدولة، وإعداد تقرير عن أعمال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة خلال الأسبوع الجاري، وإعداد لجنة للمرور المفاجئ على المراكز لمتابعتها، وحظر تعامل الجماهير للحصول على الخدمات المقدمة إلا من خلال هذه المراكز.

ونوه بضرورة مرور رؤساء القرى والمراكز على المستثمرين غير الجادين والمتقاعسين عن سداد المديونيات، لتحصيل مستحقات الدولة، مع اتخاذ إجراءات تصاعدية في حال عدم السداد، ورفع إحداثيات الأراضي المحيطة بعدد 2 بئر بقرية جورمشين لطرحها للراغبين باستصلاحها في مركز باريس.