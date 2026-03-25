محافظ الغربية يوجه بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار

أجرى اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة بنطاق حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا؛ لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار والتعامل الفوري مع تداعيات موجة الطقس السيئ، حيث تفقد عددا من الشوارع الرئيسية والأنفاق، واطلع على جهود فرق العمل والمعدات المنتشرة للتعامل مع تجمعات المياه أولا بأول.

وتابع المحافظ على أرض الواقع أعمال رفع تجمعات المياه وتصريفها، موجها بتكثيف الدفع بالمعدات وفرق الطوارئ، خاصةً بالمناطق الحيوية والأنفاق، لضمان عدم تأثر الحركة المرورية وسرعة التعامل مع أي تجمعات، مع التدخل الفوري في المواقع التي تشهد كثافات أو تراكمات للمياه.

وأكد اللواء علاء عبدالمعطي أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لمواجهة آثار التقلبات الجوية، من خلال متابعة مستمرة عبر غرفة العمليات المركزية، مشددا على سرعة الاستجابة لأي بلاغات والتعامل الفوري معها، بما يضمن الحد من تداعيات الطقس السيئ والحفاظ على سلامة المواطنين.

وخلال جولته، حرص المحافظ على توجيه الشكر والتقدير لعمال النظافة وفرق الطوارئ المنتشرين بالشوارع، مشيدا بجهودهم المتواصلة في رفع تجمعات المياه والعمل تحت ضغط الظروف الجوية، مؤكدا أن ما يبذلونه من جهد يعكس إخلاصا كبيرا في أداء الواجب وحرصا على خدمة المواطنين.