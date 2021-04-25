يد الأهلي تثأر من الزمالك وتتوج بكأس مصر

توج فريق الأهلي لكرة اليد ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك في النهائي بنتيجة 23-26، في اللقاء الذي أقيم بصالة حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر.

ونجح الأهلي في الثأر من الزمالك الذي توج منذ أيام ببطولة دوري المحترفين، بعدما لعبا الفريقين مباراة فاصلة وفاز فيها الفارس الأبيض بنتيجة 18-17.

وصعد الزمالك إلى الدور النهائي بعد الفوز على هليوبوليس بنتيجة 30-29 مساء الجمعة في الدور النصف النهائي البطولة.

فيما تأهل الأهلي للدور النهائي بعد الفوز علي نظيره الزهور 33-32 علي نفس الصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر.