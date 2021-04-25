تايلاند تسجل 2438 إصابة و10 حالات وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الأحد، تسجيل 10 حالات وفاة بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة وفيات بالفيروس تسجلها تايلاند منذ بداية الجائحة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 140 حالة.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن السلطات القول إنه تم تسجيل 2438 حالة إصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 55 ألفا و460 حالة.

وتتزايد الدعوات المطالبة بفرض إجراءات إغلاق في تايلاند في ظل اتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت هذه الدعوات بعدما قال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان اوشا، أمس الأول الجمعة، إن الحكومة لا تعتزم فرض إجراءات الإغلاق على الرغم من التفشي السريع للفيروس.

وكان نائب وزير الصحة ساثيت بيتوتيشا قد اعترف أن موجة التفشي الأخيرة وصلت لمرحلة حرجة، حيث لا يوجد عدد كاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وأنه في ظل هذه الظروف، طلبت الوزارة من رئيس الوزراء تشديد الإجراء لمواجهة تفشي الفيروس.