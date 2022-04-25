مصادر: شل تقترب من شراء شركة الطاقة المتجددة الهندية سبرنج إنيرجي



قالت مصادر مطلعة إنه تم الاقتراب من إبرام صفقة بيع شركة الطاقة المتجددة الهندية سبرنج إنيرجي إلى شركة شل مقابل حوالي 8ر1 مليار دولار بما في ذلك ديون الشركة الهندية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إنه قد يتم توقيع اتفاق الصفقة بين شركة الاستثمار المالي أكتيس التي تمتلك سبرنج وشركة الطاقة العملاقة شل خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بعد أن تفوق عرض شل على العروض المنافسة.



وأضافت المصادر أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وقد تفشل المحادثات بين الجانبين في أي وقت. ورفض متحدث باسم شل التعليق على هذه الأنباء فيما لم تتمكن بلومبرج من الاتصال بممثلي أكتيس للتعليق على الأنباء.



كانت شل ضمن مجموعة من الشركات التي قدمت عروض للاستحواذ على سبرنج ومنها أداني جروب وجرينكو للطاقة المتجددة.



كانت شركة أكتيس قد أسست سبرنج إنيرجي للطاقة المتجددة مع التعهد باستثمار 450 مليون دولار فيها من خلال أحد صناديق الاستثمار التابعة لأكتيس.



وتمتلك سبرنج محطات للطاقة الشمسية بقدرة 2503 ميجاوات، ومشروعات لطاقة الرياح بقدرة 498 ميجاوات سواء تحت التشغيل أو تحت الإنشاء.