الجيش الألماني يجلي 100 شخص آخرين من السودان

أجلى الجيش الألماني، اليوم الثلاثاء، نحو 100 شخص آخرين من السودان.



وقال متحدث باسم الجيش الألماني، إنه تم نقلهم على متن خامس رحلة تقوم بها ناقلة عسكرية تابعة للجيش، موضحا أن الطائرة هبطت في الأردن.



وبحسب البيانات، يبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين أجلاهم الجيش الألماني من السودان حتى الآن حوالي 500 شخص، من بينهم ألمان ومواطنون من دول أخرى.



واندلع قتال عنيف في السودان منذ أكثر من أسبوع بين أقوى جنرالين في البلاد ووحداتهما.



وخلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت العديد من الدول إجلاء مواطنيها بحماية عسكرية.



ومنذ ليلة الاثنين/ الثلاثاء، تولى الجيش الألماني من فرنسا تنسيق تحركات الطيران إلى مطار عسكري، بالقرب من الخرطوم يستخدم كنقطة تجميع.