وزير الخزانة البريطاني يدعو لزيادة الضغط على بوتين خلال زيارة لكييف

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قال وزير الخزانة البريطاني، جيرمي هانت، خلال زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف إنه يجب على حلفاء أوكرانيا "زيادة الضغط" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاءت زيارة هانت إلى أوكرانيا بعد أن أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (623 مليون دولار) والتزام رئيس الوزراء ريشي سوناك بدعم طويل الأجل كجزء من خطوة لزيادة ميزانية الدفاع البريطانية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لهانت خلال لقائهما في كييف إن الدعم "الحاسم كان مهما للغاية".

وذكر هانت: "لقد اندلعت الحرب في أوكرانيا لفترة أطول مما كان يخشاه الكثيرون، لكنني رأيت اليوم أن تصميم شعبها لا يزال قويا وثابتا".

وأضاف: "يقع العبء الآن على أصدقائها لزيادة الضغط على بوتين والمساعدة في استعادة السلام والازدهار في أوروبا، ونحن مصممون على لعب دورنا الرائد".

وأضاف: "أمن أوكرانيا هو أمننا، والمليارات من التمويل والمعدات التي قدمتها بريطانيا حتى الآن ليست سوى بداية لالتزام طويل الأجل بدعمها في صراعها مع روسيا لأطول فترة ممكنة."

وقال زيلينسكي: "أريد أن أشكرك وفريقك وحكومتك ورئيس الوزراء والبرلمان وشعب المملكة المتحدة على كونكم معنا .. مع أوكرانيا منذ الأيام الأولى للحرب واسعة النطاق. نحن نعتمد عليكم. نحن شركاء حقا".