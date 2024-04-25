 فيضانات وانزلاقات تودي بحياة 155 شخصا في تنزانيا - بوابة الشروق
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فيضانات وانزلاقات تودي بحياة 155 شخصا في تنزانيا

دار السلام - قنا
نشر في: الخميس 25 أبريل 2024 - 4:24 م | آخر تحديث: الخميس 25 أبريل 2024 - 4:24 م

لقي 155 شخصا حتفهم، وأصيب 236 آخرون في فيضانات وانزلاقات للتربة شهدتها أنحاء من تنزانيا؛ جراء أمطار غزيرة مرتبطة بظاهرة إل نينيو المناخية.

وأفاد قاسم مجاليوا رئيس الوزراء التنزاني، في كملة أمام برلمان بلاده، بأن الأمطار الغزيرة المرتبطة بظاهرة إل نينيو تسببت بأضرار جسيمة في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدا مصرع 155 شخصا في هذه التغيرات المناخية، وإصابة 236 آخرين.

كما نوه إلى تضرر أكثر من عشرة آلاف منزل، و51 ألف أسرة ومئتي ألف شخص من هذه الأمطار والانزلاقات الأرضية، دون أن يقدر حجم الأضرار.

ويشهد شرق إفريقيا أمطارا غزيرة في الأسابيع الأخيرة تسببت بمقتل 58 شخصا على الأقل في تنزانيا خلال النصف الأول من إبريل الجاري، و13 آخرين في كينيا.

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