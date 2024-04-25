حادث تصادم في موقع تصوير فيلم إيدى ميرفى الجديد

وقع حادث تصادم سيارة بشاحنة في موقع تصوير فيلم «الشاحنة -The Pickup »، للنجم العالمي إيدى ميرفى، وذلك أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم فى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا.

وتم نقل اثنين من أفراد طاقم عمل الفيلم إلى المستشفى وأصيب عدد آخر نتيجة الحادث، وحسبما كشفت وسائل الإعلام العالمية لم يكن نجوم الفيلم إيدي ميرفي، وبيت ديفيدسون، وكيكي بالمر، متواجدين في موقع التصوير في ذلك الوقت.

وأصدرت الشركة المنتجة للفيلم بيانًا يوضح كيفية وقوع الحادث، جاء فيه: «لسوء الحظ، لم يسير تسلسل المشهد كما هو مخطط له وأصيب العديد من أفراد الطاقم نتيجة لذلك، وما زلنا في طور جمع الحقائق حول ما حدث ولماذا، ولكن أولا وقبل كل شيء، عقولنا مع المصابون.. إن رفاهية الطاقم بأكمله والممثلين هي أولويتنا الأولى، وسنواصل الإصرار على أعلى معايير السلامة في الصناعة أثناء التصوير».

فيلم «الشاحنة» من تأليف كيفن بوروز، ومات ميدير، وإخراج تيم ستوري، وبطولة إيدي ميرفي، وكيكي بالمر، وبيت ديفيدسون، وإيفا لونجوريا، وإسماعيل كروز كوردوفا، وأندرو دايس كلاي، وجاك كيسي، ومارشون لينش.