أكَّد مسئول في الإدارة الأمريكية، أنَّ مبادرة إطلاق الأسرى التي طرحتها حركة حماس تلبي كافة المتطلبات تقريبا، مشيرا إلى أنه على الحركة إطلاق سراح من وصفها بالفئة الضعيفة من المحتجزين لتقدم المفاوضات.

وقال المسئول الأمريكي للصحفيين: «(الاتفاق) يلبي تقريبا جميع المتطلبات.. ما تقدمه حماس وما يتعين عليها القيام به هو إطلاق سراح الفئة الهشة من (الأسرى) من أجل الدفع بالوضع قدما»، وفق وكالة نوفوستي.

وكانت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قد ذكرت في تقرير لها يوم الأحد الماضي، أنَّ المخاوف تتزايد في إسرائيل من أن حوالي 40 فقط من الأسرى الـ 133 المتبقين في إيدي حماس منذ 7 أكتوبر ما زالوا على قيد الحياة.

يذكر أنه حتى الآن تمت إعادة 112 أسيرًا إلى إسرائيل، في صفقة تبادل أسرى أعقبها استمرار القتال للشهر السادس على التوالي مع توقعات بهجوم وشيك على رفح، وسط تحذيرات تطلقها مصر والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية نظرا لكون المدينة في الوقت نفسه الملاذ الأخير للفلسطينيين المدنيين.

وتشهد المفاوضات بخصوص إطلاق سراح الأسرى صعوبات تعرقل الوصول الى اتفاق مع تباين واضح في المطالب الإسرائيلية من جهة، وتلك التي تضعها حماس، المعنية بانسحاب جيش الاحتلال من القطاع ووقف القتال قبل الخوض في إطلاق سراح الرهائن وهو ما ترفضه إسرائيل.