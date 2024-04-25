العفو الدولية: الحق في الاحتجاج مهم للتحدث بحرية عما يحدث بغزة

أدانت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، قمع الجامعات الأمريكية للاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب على غزة، مؤكدة أن الحق في الاحتجاج «مهم جدا للتحدث بحرية عما يحدث في القطاع».

ومنذ أيام، يواصل مئات الطلاب احتجاجاتهم في عدة جامعات بالولايات المتحدة للمطالبة بـ«وقف دائم لإطلاق النار في غزة ووقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وسحب استثمارات الجامعات من الشركات التي تربح من الاجتياح الإسرائيلي»، مع اعتقال العشرات منهم.

وقالت المنظمة الدولية على منصة «إكس» إن «إدارات الجامعات الأمريكية واجهت الاحتجاجات الداعمة لحقوق الفلسطينيين بعرقلتها وقمعها، بدلا من السماح لطلابها بممارسة حقهم بالاحتجاج وحمايته، حتى أنها أشركت السلطات المحلية وطالبت باعتقال المحتجين وأوقفت الطلاب المشاركين في المظاهرات السلمية عن الدراسة».

وأكدت «العفو الدولية» أن «الحق في الاحتجاج مهم جدا للتحدث بحرية عما يحدث الآن في غزة، خاصة مع استمرار الإدارة الأمريكية بإمداد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة».

وأشارت إلى أن «الإدارة الأمريكية متواطئة بشكل متزايد في الفظائع التي تُرتكب ضد الفلسطينيين كل يوم».

وتشهد جامعات أمريكية أجواء متصاعدة من التوتر منذ عدة أيام؛ بسبب تفاقم احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين، ومناهضة للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وسط حالات اعتقال وفصل وإيقاف عن الدراسة بحق عشرات الطلاب.

واتسع نطاق الاحتجاجات إلى المزيد من الجامعات والمدارس، مع إقامة عدد من مخيمات الاعتصام، فيما استدعت عدة جامعات الشرطة لاعتقال الطلاب، فضلاً عن دخول الساسة على خط الأزمة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب «إبادة جماعية».