إعلام لبناني: مجلس النواب يقر تأجيل انتخابات المجالس البلدية للمرة الثالثة

أقر مجلس النواب اللبناني يوم الخميس تأجيل انتخابات المجالس البلدية لسنة كاملة، وكان من المقرر إجراؤها في شهر مايو ايار المقبل.

وأفادت قناة الجديد التلفزيونية أن المجلس النيابي وافق على اقتراح قانون يقضي "بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية حتى مهلة أقصاها 31 مايو أيار 2025".

وحضر الجلسة 72 نائبا من أصل 128 عضوا بمجلس النواب، وسط مقاطعة من عدة كتل نيابية منها كتلة الجمهورية القوية والكتائب اللبنانية وبعض النواب المستقلين.

وكان التأجيل الأول للانتخابات البلدية سنة 2022، نتيجة تزامن إجراء الانتخابات النيابية مع موعد الانتخابات البلدية، وتلاه التأجيل الثاني في أبريل نيسان 2023، حين اتخذ مجلس النواب اللبناني قرارا بتمديد ولاية المجالس البلدية لسنة إضافية كحد أقصى لتاريخ 31 مايو 2024، والسبب حينها، بحسب ما أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، عدم قدرة الدولة على تأمين التمويل اللازم.

وتجرى الانتخابات البلدية في لبنان كل ست سنوات، ووفقا لوزارة الداخلية اللبنانية فإن عدد البلديات في الانتخابات البلدية والاختيارية (الخاصة بالمخاتير أو رؤساء البلديات) التي جرت في لبنان عام 2016 بلغ 1029 بلدية موزعة على ثماني محافظات. ويبلغ عدد المخاتير 3018 مختارا، موزعين على كافة المناطق