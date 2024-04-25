فرنسا وألمانيا بصدد إبرام اتفاق لتصميم مشترك لدبابة جديدة

تعتزم ألمانيا وفرنسا إبرام اتفاق بعد غد الجمعة للاشتراك في تصنيع دبابة قتالية جديدة، في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا بقوة لدعم دفاعاتها في ضوء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينة تسايتونج" عن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره الفرنسي سباستيان ليكورنو القول إنهما سيوقعان مذكرة تفاهم بشأن المشروع في باريس بعد غد الجمعة.

وذكر بيستوريوس: "نقوم على نحو مشترك بتطوير نظام مستقبلي يتوجه نحو ما نحتاجه، من ذكاء اصطناعي وأحدث تكولوجيا استشعار للتعامل مع احتمال استخدام النظام بصورة آلية في مواقف معينة."

يشار إلى أن العلاقات الفرنسية- الألمانية بصدد الخروج من مرحلة صعبة بعد خلافات بين الدولتين الجارتين فيما يتعلق بمجالات الدفاع والطاقة والمالية الأوروبية، في ظل تردي العلاقات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.