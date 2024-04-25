بايدن يعين مبعوثة جديدة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الرئيس جو بايدن، اتخذ قرارًا اليوم الخميس، بتعيين ليز جراندي، مبعوثة خاصة جديدة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة في بيان عبر موقعها الرسمي، أن «واشنطن ستعتمد على خبرة ليز، التي تمتد لعقود من الزمن في المجال الإنساني؛ لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة بشكل عاجل».

وأشارت إلى أن «بايدن كان حريصًا على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة عقب أحداث 7 أكتوبر»، موضحة أن مساهمات المبعوث السابق ديفيد ساترفيلد، المتواصلة على مدار الأشهر السبعة الماضية، كانت ضرورية لزيادة حجم المساعدات.

وتوجه بايدن، بالشكر إلى المبعوث السابق، مؤكدًا «الاستمرار في الاستفادة من خبرة ساترفيلد بشأن هذه القضايا، حيث سيواصل العمل في وزارة الخارجية كمستشار كبير».

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، شغلت ليز مؤخرًا منصب الرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الأمريكي للسلام، وتتمتع بما يقرب من ثلاثة عقود من الخبرة الخارجية في قيادة وإدارة وتنسيق العمليات المعقدة واسعة النطاق للأمم المتحدة.

وتتمتع المبعوثة الجديدة بخلفية واسعة في العمل داخل إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك عملها كرئيسة لعمليات الأمم المتحدة الإنسانية والتنموية في اليمن، حيث كانت مسئولة عن تنسيق إحدى أكبر عمليات الأمم المتحدة على مستوى العالم.

وعملت ليز أيضًا كنائبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة السياسية في العراق خلال الحملة ضد داعش، حيث قادت جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في أكثر من 20 مدينة تم تحريرها من داعش، بحسب بيان الوزارة.

وأشار البيان إلى أن «واشنطن ستواصل اتباع جميع السبل الممكنة لضمان وصول المساعدات إلى السكان الأكثر ضعفا في غزة، وحماية العاملين في المجال الإنساني داخل المنطقة».