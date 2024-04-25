لوكاشينكو: إذا تعرضت بيلاروس لأي هجوم سنرد مع روسيا بكل الوسائل الممكنة

حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، من أنه في حال وقوع هجوم على بلاده فذلك سيجابه برد فوري بجميع أنواع الأسلحة من كل من مينسك وموسكو.

وقال لوكاشينكو، في كلمة ألقاها في اجتماع جمعية الشعب لعموم بيلاروس: "هناك (في الغرب) يعرفون أنه في حال أقدموا على الاعتداء على بيلاروس، فسوف يتلقون ردا فوريا من بلدنا ومن روسيا بجميع أنواع الأسلحة"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف لوكاشينكو: "اليوم نحن ملتزمون تماما وعازمون على مواجهة أي معتد يحاول إلحاق الضرر ببلادنا وبروسيا كذلك".

وفي سياق آخر، أعرب لوكاشينكو، عن أسفه لسحب الأسلحة النووية الاستراتيجية من بيلاروس بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.