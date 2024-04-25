الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال دفن 20 شخصا على الأقل بمجمع ناصر وهم أحياء

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، اكتشاف 3 مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي، منوهًا أن بعض المواطنين دُفن حيًا، وبعضهم شوه الاحتلال أجسادهم، والبعض الآخر تعرض للتعذيب قبل القتل.

وقال خلال مؤتمر صحفي، صباح الخميس، إن «عدد الجثث التي تم العثور عليها في المقابر الجماعية في مستشفى ناصر تصل لـ392 جثة شهيد، منهم 272 جثة ما زالت مجهولة الهوية».

ونوه أن «قوات الاحتلال شوهت الجثث في مجمع ناصر قبل إعادة دفنها في أكياس بلاستيكية، مما سرع من تحللها».

وأضاف: «وجدنا جثمانا تم تخييط أجزاء منه ما يثير شكوكا بسرقة أعضاء الشهيد، ورصدنا عدة حالات لتكبيل شهداء قبل إعدامهم بمرابط بلاستيكية».

ولفت إلى أن «عمليات الدفن التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي للجثث على بعد أكثر من 3 أمتار، تخالف عمليات الدفن التي يقوم بها الدفاع المدني في المقابر الجماعية».

وأشار إلى أن الاحتلال دفن 20 شخصا على الأقل بمجمع ناصر الطبي وهم أحياء، كما ارتكب إعدامات ميدانية داخل المطان، مطالبًا بفتح تحقيق دولي في هذه الجرائم.

وأمس الأربعاء، دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في المقابر الجماعية المكتشفة عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق في قطاع غزة.

وقال متحدث المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في تصريح صحفي، إن الأنباء عن وجود مقابر جماعية في غزة «مثيرة للقلق».

وأضاف أن «الأنباء المعنية تعطي انطباعا بأن حقوق الإنسان ربما تكون قد انتهكت»، داعيا إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل.

وجدد ستانو دعوة الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار «لوقف القمع والهجمات في غزة».

بدوره، طالب البيت الأبيض، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإجابات بعد اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين كبيرين في قطاع غزة.

وقال جايك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن: «نريد إجابات... نريد أن يتم إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذا الأمر»