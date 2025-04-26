محافظ شمال سيناء: المحافظة أصبحت محط أنظار العالم

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قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إن المحافظة أصبحت محط أنظار العالم.

وأضاف خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك سعيًّا دائمًا لتحسين الصورة الذهنية للمحافظة وبخاصة العريش الآمنة تماما من الإرهاب، خاصة أمام الزوار الخارجين.

وشدد على أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للمحافظة مؤخرًا، وقال: «ترحيب مواطني المحافظة للرئيس السيسي والرئيس ماكرون له دلالة كبيرة على حب الوطن ونعمة الأمن والأمان».

وأشار إلى أن كثيرًا من المواطنين شاركوا في استقبال الرئيسين، وهي خطوة تثبت للعالم مدى قدرة مصر على تأمين مقدراتها وزوارها.

ونوه بأنّ محافظة شمال سيناء حرمت من التنمية لسنوات طويلة مضت بسبب عدم الاستقرار الأمني، رغم أنها بوابة مصر الشمالية.

وتابع: «خطة تنمية سيناء تضمنت تطوير الكورنيش، والأسر استفادت بافتتاح الممشى، ونسير على الاهتمام بتطوير البنية التحتية للمحافظة الآن، خاصة شبكة الطرق ومحطات المياه والصرف الصحي ومنافذ الموانئ».

وأفاد بأنه تم تنفيذ ميناء ومطار العريش وخطوط السكك الحديدية وفق أحدث المعايير القياسية وأفضل المعدات بما يليق بمكانة مصر والمحافظة.