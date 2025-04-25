برنامج الأغذية العالمي يعلن نفاد مخزونه الغذائي في غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة عن نفاد مخزوناته الغذائية بشكل كامل داخل قطاع غزة.

وكتب في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، مساء الجمعة: «لقد نفدت مخزونات برنامج الأغذية العالمي من الأغذية في غزة»، مشيرا إلى أنه «لم تدخل أي مساعدات غذائية إلى غزة منذ أكثر من سبعة أسابيع».

ووصف برنامج الأغذية العالمي، الفترة بأنها «أطول إغلاق للحدود يواجهه القطاع على الإطلاق».

وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه يحتفظ حاليا بأكثر من 116 ألف طن من المواد الغذائية المخزنة في ممرات المساعدات خارج القطاع، مشيرا إلى أنها جاهزة للشحن والدخول فور إعادة فتح إسرائيل الحدود والمعابر.