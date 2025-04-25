جوارديولا: السيتي سيعود أفضل في الموسم القادم

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أن فريقه سيتحسن في الموسم القادم، وذلك بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق هذا الموسم، في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية: "من وجهة نظري، ما يحدد ما إذا كان الموسم جيدًا أم لا هو الدوري الإنجليزي الممتاز، دائمًا، لأنه يوفر لك السعادة والدفعة الأسبوعية".

وأضاف المدرب الإسباني: "الدوري الإنجليزي هو ما يحدد كيف كان موسمك، وموسمنا لم يكن جيدًا، لكن كان يمكن أن يكون أسوأ، أليس كذلك؟! كان يمكن ألا نكون في المركز الخامس أو الرابع أو الثالث كما هو الحال الآن، كان يمكن أن يكون أسوأ، نحن في وضع بأيدينا".

وتابع: "لدينا هذه الفرصة المذهلة لأن نكون في ثلاث نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي على التوالي، وبعدها لدينا بضعة أيام للعب ضد ولفرهامبتون، نأمل أن نتمكن من فعلها".

وأكمل: "الموسم القادم سيكون أفضل.. أعتقد أن الجميع تعلم الدرس، وأننا سننافس على الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم بشكل أفضل قليلاً من هذا الموسم".

واستطرد: "الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي لا يضمن عودتنا إلى ما كنا عليه، اللقب يبقى لقبًا، يُنسى بعد يومين، إنه استعادة لما كنا عليه، سنكون سعداء من أجل جماهيرنا، ولنأخذ استراحة قصيرة قبل كأس العالم للأندية".

وأتم بيب جوارديولا تصريحاته قائلًا: "لدي شعور بأننا سنكون أفضل في الموسم المقبل، وسننافس بشكل أفضل، وسنظهر أكثر شخصيتنا.. لا أقول إننا سنفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، ونصل إلى المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، لأننا لن نحظى بعطلات، لكنني أعتقد أن اللاعبين يدركون ما يجب عليهم فعله ليكونوا لائقين".