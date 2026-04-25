قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن القطاع يعد امتدادا للتعليم الأساسي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للدولة في الاهتمام بهذا القطاع، وخاصة في شمال وجنوب سيناء ومدن القناة، حظيت باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية عبر «إكسترا نيوز» إلى وجود ست جامعات حاليا تخدم شمال وجنوب سيناء، مثل جامعة العريش، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، وجامعة الإسماعيلية الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية.

ونوه بأن الهدف الرئيسي من إنشاء الجامعات هو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير كل التخصصات العلمية التي تحتاجها المنطقة، مؤكدا أن ما تحقق خلال الأعوام القليلة الماضية «طفرات وإنجازات غير مسبوقة» في منظومة التعليم العالي.

وأوضح أن الجامعات التكنولوجية، مثل جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، تلبي احتياجات المشروعات القائمة والمستهدفة في سيناء، بينما تخدم كلية الطب بجامعة العريش الاحتياجات الصحية، وتغطي كلية السياحة والفنادق بجامعة الملك سلمان متطلبات النشاط السياحي.

وشدد على أن الخطة الشاملة للجامعات مصممة بناء على احتياجات هذا الإقليم الاستراتيجي، كاشفا عن استمرار العمل في إنشاء فرع جديد لجامعة السويس بجنوب سيناء ليقدم تخصصات علمية جديدة تخدم قطاعات التنمية في المنطقة.

وأضاف أن جامعة الملك سلمان تضم حاليا ثلاثة أفرع في الطور وشرم الشيخ ورأس سدر.

وأشار إلى أن البحث العلمي، يمثل «قاطرة التنمية» والتوجه الحالي للوزارة يركز على الابتكار واقتصاد المعرفة، لافتا إلى تحقيق مصر لنهضة شاملة وتصنيفات دولية تفخر بها الجامعات المصرية، بعدما وصل عدد الأبحاث المنشورة دوليا إلى نحو 42 ألف بحث.