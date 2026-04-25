 هوندا تعلن إنهاء مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية مع نهاية 2026 - بوابة الشروق
السبت 25 أبريل 2026 6:10 م القاهرة
هوندا تعلن إنهاء مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية مع نهاية 2026

طوكيو - (د ب أ)
نشر في: السبت 25 أبريل 2026 - 6:02 م | آخر تحديث: السبت 25 أبريل 2026 - 6:02 م

أعلنت شركة هوندا موتور اليابانية، أنها ستنهي مبيعات سياراتها في كوريا الجنوبية بحلول نهاية هذا العام.

وقالت الشركة اليابانية، التي أعلنت القرار أمس الأول الخميس، إنها تهدف إلى تركيز مواردها التجارية على مشاريع تعزز قدرتها التنافسية، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في بيئة السوق داخل اليابان وخارجها، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس".

وستواصل هوندا، تقديم خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار للمركبات التي باعتها في كوريا الجنوبية. كما ستستمر في بيع الدراجات النارية في البلاد.

وكانت الشركة، قد بدأت بيع السيارات في كوريا الجنوبية عام 2004، وبلغت مبيعاتها السنوية ذروتها عند نحو 12 ألف وحدة في عام 2008، لكنها تراجعت إلى حوالي ألفي وحدة فقط في السنوات الأخيرة.

 

