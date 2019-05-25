إصابة 9 أشخاص بأعيرة نارية في إطلاق ناري جماعي في ولاية نيو جيرسي الأمريكية

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أصيب 10 أشخاص بجروح جراء إطلاق نار جماعي، تعرض تسعة منهم لأعيرة نارية خارج حانة في مدينة ترينتون في وقت مبكر من صباح اليوم السبت في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وذكر موقع "ايه بي سي 6" الإخباري أن الضحايا هم خمسة رجال وخمس نساء، ويعتقد أن أحد الضحايا على الأقل في حالة حرجة.

وذكرت وسائل إعلامية أن إطلاق النار وقع بعد منتصف الليل مباشرة في ترينتون. ووقع الحادث خارج حانة "رامونيروس".

وأفادت شبكة "إن بي سي فيلادلفيا" بأن الشرطة تعتقد أن إطلاق النار تم من سيارة متحركة . وأصيب الشخص العاشر الذي لم يُطلق عليه الرصاص بجروح طفيفة أثناء فراره من الرصاص.

ويبعد التقاطع الذي توجد به الحانة أقل من ميل واحد عن مقر دائرة شرطة ترينتون.

ولم يتم القبض على أي مشتبه به حتى صباح اليوم السبت.