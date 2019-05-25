يونايتد كونتيننتال تسحب طائرة بوينج 737 ماكس من على جدول رحلاتها حتى 3 أغسطس المقبل

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "يونايتد كونتيننتال هولدنجز إنكوربوريشن " اليوم الجمعة أنها سحبت طائرة بوينج 737 ماكس من على جدول رحلاتها حتى 3 آب/ أغسطس المقبل ، متبنية بذلك نفس الجدول الزمني لشركتي الخطوط الجوية الأمريكية الأخريين اللتين تستخدمان الطائرة التى تم وقف استخدامها .

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية إن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى إلغاء نحو 1290 رحلة في شهر تموز/يوليو المقبل بالإضافة إلى 1120 رحلة تم إلغائها في حزيران/يونيو المقبل ، حسبما أفادت يونايتد في بيان لها عبر البريد الإلكتروني.

وكانت الشركة ومقرها شيكاغو قد أعلنت في وقت سابق إلغاء رحلاتها حتى 3 تموز/ يوليو المقبل.

وقالت يونايتد: "في غضون تلك الفترة ، سوف نستمر في اتخاذ خطوات غير عادية لحماية خطط سفر عملائنا.

وقالت هيئة السلامة الجوية الاتحادية الأمريكية أمس الخميس ، إنه لا يوجد جدول زمني محدد للسماح بإعادة تشغيل طائرات الطراز بوينج 737 ماكس، مضيفة أنه من "الأفضل" وجود موقف دولي موحد بشأن السماح بإعادة تشغيل الطراز الذي كان قد تقرر وقف استخدامه في أعقاب سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في آذار/مارس الماضي.

يأتي ذلك فيما تجري هيئة السلامة الجوية الأمريكية محادثات في ولاية تكساس الأمريكية مع الهيئات المماثلة في أكثر من 30 دولة، لإخبارها بأحدث ما توصلت إليه الهيئة الأمريكية بشأن طائرات بوينج 737 ماكس.

يذكر أن دول العالم قررت حظر تشغيل الطائرة طراز بوينج 737 ماكس، في آذار/مارس الماضي عقب حادث تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، مما أسفر عن مقتل 157 شخصا، ووهو الحادث الذى أعقب أيضا تحطم طائرة أخرى تابعة لشركة طيران " لاين أير" في إندونيسيا، مما أسفر عن مقتل 189 شخصا في حادث مماثل.