ما حقيقة صور احتفالات الجيش الإيطالي بـ«صفر كورونا»؟

على مدى الشهور القليلة الماضية، كانت إيطاليا هي أكثر البلاد الأوروبية تضرراً من وباء كورونا بآلاف المصابين والوفيات، لكن الفترة الحالية شهدت تحسناً كبيراً في مكافحة الفيروس، وأخذت الأعداد تأخذ تناقصاً ملموسا، إلى أن وصل لرقم مبشر بتسجيل صفر وفيات في بؤرة للفيروس السابقة بإقليم لومبارديا المحيط بالعاصمة ميلانو، وذلك حسب تصريحات لحاكم الٌليم لوكالة بلومبيرج.

هذا الخبر المفرح، والذي يتزامن مع احتفالات وطنية بإيطاليا، بإعلانها جمهورية وتخلصها من الحكم الفاشي، دفع البعض من رواد التواصل الاجتماعي، لنشر صور من احتفالات رسمية وكأنها بسبب بتناقص الوفيات، وتحقيق «الرقم صفر» في بؤرة الفيروس.

لكن بتتبع أصل تلك الصور، أظهرت المواقع الإخبارية، ومواقع أخرى تتعلق بتوثيق الصور، أن تلك الاحتفالات لا علاقة لها على الإطلاق بالقضاء على كورونا، وإنما تخص شيئاً آخر له بعد وطني.

- احتفال لسلاح الجو بتأسيس الجمهورية

البداية كانت من موقع "سيتزن" والذي ضم عدداً من أبرز الصور التي تم التقاطها على مدار اليوم في عدد من العواصم العالمية، وجاءت الصورة، بوصفها جزء من احتفالات السلاح الجوي الإيطالي بذكرى تأسيس الجمهورية، من خلال عرض جوي أعلى الكاتدرائية بميلانو.

- مناسبة وطنية وتكريم الضحايا جزء منها

أظهر موقع " كوربارتي دوباتشي" الإيطالي في خبر نشره اليوم، أن الصورة تتعلق باحتفالات الجيش الإيطالي بإعلان الجمهورية والذي يحل في 2 يونيو المقبل، وأضيف له هذا العام فقط أنها تحية من الحكومة الإيطالية لأرواح ضحايا كورونا.

- احتفال روتيني

ومن خلال الأخبار القديمة، يتضح أن ذات الاحتفال يتم في كافة المناسبات الوطنية، مثل ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية، ومناسبات وطنية أخرى؛ إذ تظهر الصورة بتواريخ تعود لعامين في ذكرى نهاية الحرب!