أعلن لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند اليوم الاثنين أن لاعب خط الوسط أكسيل فيتسل لائق للمشاركة في مباراة القمة المقررة غدا الثلاثاء أمام بايرن ميونخ في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليجا)، بينما لم تتأكد بعد جاهزية زميله ماتس هوميلز.

وقال فافر في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين للحديث عن مباراة الغد :"سنتابع ماتس خلال الوقت القصير المتبقي، لكن أعتقد أنه سيكون على ما يرام."

وأضاف :"أكسيل تدرب مع الفريق مجددا أمس (الأحد). ويمكن أن يشارك ضمن الفريق."

ويقدم بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني في الدوري بفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونخ، مستويات ممتازة رغم الإصابات التي طالت عددا من لاعبيه الأساسيين من بينهم القائد ماركو رويس. وكان هوميلز قد جرى تبديله في المباراة أمام فولفسبورج أمس الأول السبت بسبب مشكلة في عقب أخيل.

ويتطلع بوروسيا دورتموند إلى تحقيق الفوز على ضيفه بايرن غدا لتعزيز أمله في التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2012 .

وكان بوروسيا دورتموند قد مني بهزيمة ساحقة أمام بايرن 4 / صفر في ميونخ في نوفمبر الماضي، وذلك في أول مباراة لبايرن تحت قيادة المدير الفني هانزي فليك في البوندسليجا.

وقال فافر :"نسينا تماما تلك المباراة التي أقيمت في النصف الأول من الموسم. لم تكن جيدة، ونحن ببساطة لم نعد نفكر فيها."

وأضاف :"مقارنة بتلك المباراة، نحن الآن نلعب بطريقة مختلفة تناسب فريقنا بشكل أفضل. كذلك بوجود إيمري تشان وإيرلينج هالاند، قمنا بتوظيف لاعبين قويين عززا جودة فريقنا."