عمدة برلين يعرض علاج مرضى كورونا في موسكو بمستشفيات العاصمة الألمانية

عرض عمدة برلين مايكل مولر علاج مرضى فيروس كورونا المستجد في موسكو، التي تربطها علاقة توأمة بمدينته، في مستشفيات العاصمة الألمانية.

وذكر مولر في حوار نشرته صحيفة تاجشبيجيل يوم الأحد "قدمنا بمشاركة مستشفى تشاريت عرضًا إلى إيطاليا، وهو ما لم يحتاجوا إلى الحصول عليه منا. وبدلاً من ذلك، استقبلت عيادتنا الجامعية مرضى من فرنسا، وقد شكرنا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ بضعة أيام في رسالة".

وأضاف "نرغب في تقديم المزيد من المساعدة إذا رأت عياداتنا أن هناك إمكانية للقيام بذلك. وقد عرضت أيضًا المساعدة على موسكو، توأم مدينتنا".

وحتى الآن، لم يكن هناك رد من موسكو. وسجلت روسيا حتى يوم الاحد أكثر من 3500 حالة وفاة و 344 ألف إصابة بفيروس كورونا.

وبحسب احصاءات جامعة جونز هوبكنز ومقرها الولايات المتحدة، فإن روسيا بها ثالث أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.