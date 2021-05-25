إجلاء آلاف المواطنين في الهند تحسبا لإعصار ياس

أجلت السلطات الهندية اليوم الثلاثاء عشرات الآلاف من المواطنين بولايتي "أوديشا" و"البنغال الغربي" بسبب إعصار "ياس" القوي الذي يقترب من السواحل الشرقية للبلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الهندية، أن إعصار "ياس" سيكون مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 177 كيلومترا في الساعة، وذلك بعد عشرة أيام فقط من إعصار "توكتاي" الذي ضرب السواحل الغربية وأسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصا.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية أنه تم نشر الآلاف من قوات الطوارئ بالولايتين لتنفيذ الإجلاء بالإضافة إلى أي عمليات إنقاذ ضرورية.

يشار إلى أن حوالي 100 شخص لقوا مصرعهم في مايو الماضي عندما ضربت عاصفة "أمفان" السواحل الشرقية للهند وكانت أقوى عاصفة تضرب شرق البلاد في أكثر من عقد وتسببت في دمار واسع للقرى والمزارع وانقطاع الكهرباء عن ملايين المواطنين.