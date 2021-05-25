ألمانيا تسجل نحو ألفي إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الثلاثاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ ألفا و911 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات يوم الثلاثاء الماضي 4 آلاف و209 إصابات.

وسجل المعهد 33 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 221 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء الماضي.

تجدر الإشارة إلى أنه في أيام العطلات الرسمية، مثل عيد العنصرة أمس الاثنين، تتراجع الزيارات للأطباء، ما يعني أنه يتم إجراء اختبارات وفحوص معملية أقل، ولذلك يتم تسجيل عدد أقل من الإصابات الجديدة.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الثلاثاء 4ر58 إصابة (5ر62 إصابة أمس الاثنين). وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و653 ألفا و551 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 87 ألفا و456 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 3 ملايين و423 ألفا و700 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الاثنين 84ر0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 84 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.