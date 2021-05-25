الرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الكاملة للفنان شريف الدسوقي والمتابعة المستمرة لحالته

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتمامه بحالة الفنان شريف الدسوقى، الذى تعرض مؤخراً لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

ووجه الرئيس السيسي، بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالته، حيث خضع لعملية جراحية وبتر لساقه بعد إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكرى.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت التكفل بعد اهتمام الرئيس برعاية وعلاج الفنان شريف الدسوقى في أزمته الصحية، وهو القرار الذى لاقى ترحيباً كبيراً من نقابة المهن التمثيلية التي أصدر رئيسها الفنان أشرف زكى بياناً توجه خلالها بالشكر للشركة.

وقال بيان النقابة «تتقدم نقابة المهن التمثيلية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والعرفان على مبادرتها الوطنية بتكفلها ورعايتها لعلاج الفنان شريف دسوقى في أزمته الصحية».

وصرح أشرف زكى نقيب المهن التميثيلية، بأن حالة الفنان شريف الدسوقى النفسية، جيدة، وجميع فناني الإسكندرية حوله ويطمئنون عليه.