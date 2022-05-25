20 لاعبا في قائمة بيراميدز أمام فيوتشر في الدوري

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة فيوتشر في الدوري الممتاز.

ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي، في اللقاء المؤجل من الجولة 15 من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف