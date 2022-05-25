قال جميل سعيد محامي المطرب حسام حبيب، إنّ الفنانة شيرين عبدالوهاب أبلغت الشرطة أن طليقها حسام زارها في مسكنها لإتمام أعمال مشتركة فنيًا وأثناء وجوده نشبت بينها مناقشة أسرية تطورت إلى أن حدثت مشادة وسباب انطوت على ألفاظ وتهديد.

وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية «on» مساء الثلاثاء، أن الشرطة حضرت واصطحبت حسام للقسم ونفى تهديده لها بسلاح.

وتابع: «حسام حبيب سدّد قيمة الكفالة المالية وأعيد للقسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة وأخلي سلبيه».

وأوضح أن شيرين أبلغت الشرطة بأن حسام حبيب، يحمل سلاحًا ناريًا وكان مرخصًا، وأنه ردها لعصمته ويقيم معها وعندما حدثت مشادة بينهما طلب منها مفتاح الخزينة حتى يحصل على سلاحه.

وأشار إلى أن أزمة السلاح كان هناك تشابه بين اسمه واسم شخص آخر أثناء تجديد الرخصة، موضحا أن شيرين لم تقل إن حسام هددها بالسلاح أو اعتدى عليها جسديًا.