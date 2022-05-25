أعلن الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، خلال انعقاد مجلس الجامعة، اليوم الأربعاء، إنشاء مكتب جامعة الإسكندرية للدعم الفني والإداري للمشروعات البحثية لدعم الباحثين، كأول مكتب من نوعه على مستوى الجامعات المصرية.

وأكد الغندور أن الهدف من إنشاء مكتب جامعة الإسكندرية للدعم الفني للمشروعات البحثية هو تجميع كافة الجهود والكيانات تحت مظلة كيان واحد، بدلا من العمل في جزر منعزلة وإهدار الوقت والجهد.

وأوضح الغندور أن فريق العمل بمكتب جامعة الإسكندرية سيتكون من فريق دعم فني متكامل للتفرغ لمساعدة الباحثين في كافة الجوانب الفنية والمالية والإدارية الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية المختلفة فضلا عن شراء الأجهزة وتحديد الميزانية.

وذكر أنه سيتم عقد ورش عمل بمختلف كليات ومعاهد الجامعة للتعريف بمهام المكتب المزمع إنشاؤه لتشجيع الباحثين، وخلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من مختلف المجالات البحثية، وتشجيعهم على زيادة إنتاجهم من البحوث التطبيقية والعمل بكل قوة لتوجيه مخرجات تلك الأبحاث العلمية إلى مخرجات تطبيقية تحقق عائدا ملموسا على الصناعة الوطنية وتنمية المجتمع، وبناء كوادر بحثية تعمل على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى الإرتقاء بالتصنيف الدولى بجامعة الإسكندرية.

فيما استعرضت الدكتورة رشا الشنيطي، المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات التطوير بالجامعة الخدمات والمهام الخاصة بالمكتب، مؤكدة أن الدعم الفني للتقديم للمشروعات يحتوي على ثلاثة مستويات، المستوي الأول سيكون تقديم خدمات فنية تدريبية على كتابة المقترح البحثي، والمستوى الثاني هو تقديم خدمات فنية للتدريب على كتابة المقترح البحثي والتقدم، والمستوى الثالث سيكون تقديم خدمات فنية لكتابة المقترح البحثي والتقدم.

وفيما يخص الدعم الإداري للمشروعات من خلال الإدارة المالية الكاملة للمشروعات البحثية، وأضافت الشنيطي أن إنشاء المكتب بهدف إلى مواكبة أهداف التنمية المستدامة لخلق جيل من الباحثين القادرين علي المنافسة الدولية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة لدعم الباحثين من منتسبى جامعة الإسكندرية في توطين وإحتضان أفكارهم.