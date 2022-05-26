غموض حول ملعب مباراة الجزائر وأوغندا بتصفيات أمم أفريقيا

يكتنف الغموض ملعب المباراة التي يلتقي فيها المنتخب الجزائري مع ضيفه الأوغندي يوم الرابع يونيو المقبل في مستهل مباريات المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي يوم الأربعاء، إنه أودع طلبا لدى الاتحاد الافريقي للعبة ( كاف) من أجل إقامة المباراة على ملعب الخامس من يوليو في العاصمة الجزائرية بدلا من ملعب وهران الجديد الذي لن يكون جاهزا يوم المواجهة.

ولم يذكر الاتحاد الجزائري ما إذا كان طلبه حظي بالقبول أم لا، الأمر الذي أبقى على الغموض خاصة في ظل حديث بعض الأطراف عن تحفظات كان قد أبداها موفدو (كاف) بخصوص ملعب 5 يوليو.

يذكر أن المنتخب الجزائري ظل ولسنوات عديدة يستقبل منافسيه على ملعب الشهيد " مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة السادسة بالتصفيات إلى جانب منتخبات أوغندا والنيجر وتنزانيا.