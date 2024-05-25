الرئيس السيسي: وقف تخفيف الأحمال يستلزم رفع سعر الكهرباء 3 أضعاف

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إتاحة الكهرباء على مدار 24 ساعة دون أي انقطاع يتوجب أن يكون ثمن الكهرباء ثلاثة أضعاف سعرها الحالي.

وأضاف خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، مساء السبت، أن الدولة لا تزيد سعر الكهرباء لهذا المستوى.

وأشار إلى أن هناك مديونية كبيرة لوزارة الكهرباء نظرًا لأن ما يتم تحصيله أقل من سعر الخدمة، موضحا أن وزارة الكهرباء ترد بأنها تواجه مشكلة في توفير البترول والطاقة بسعر يفوق ثمن ما تحصل عليه نظير الخدمة.

ولفت إلى أن هذا الوضع ليس وليد المرحلة الحالية، لكنه نتاج ممارسات متبعة منذ سنوات طويلة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

كما يشهد الرئيس السيسي، افتتاح مشروع استصلاح أكثر من 400 ألف فدان بتوشكى، نجح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في استصلاحها وزراعتها خلال الفترة الماضية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

كما يشهد الرئيس السيسي، افتتاح مشروع استصلاح أكثر من 400 ألف فدان بتوشكى، نجح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في استصلاحها وزراعتها خلال الفترة الماضية.