قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الوزراء عليهم إطلاع المواطنين على طبيعة التحديات التي تواجهها الدولة.

وأضاف خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، مساء السبت: "مش عارف ليه وزير المالية مش بيتكلم.. ووزير التموين مش بيتكلم.. ووزير الكهرباء مش بيتكلم.. خير فيه إيه.. كلموا وقولوا الحكاية إيه للناس".

وتابع: "ما تقولوا ليه الكهرباء (بتتقطع)"، موضحا أن الدولة إذا حصَّلت سعر الكهرباء الحقيقية فإن سعرها سيتضاعف مرتين.

وعقب: «لو عملت كده الغلبان هيروح مني فين.. طاب أقطع الكهرباء ولا أغليها.. اللي بيدفع جنيه هيدفع 2 و3.. لو أنا عاوز أبيع الكهرباء بسعرها للمواطن اللي بيتكلفني بيه دلوقتي وهو بيدفع 100 جنيه المفروض آخد منه 300 جنيه».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

كما يشهد الرئيس السيسي، افتتاح مشروع استصلاح أكثر من 400 ألف فدان بتوشكى، نجح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في استصلاحها وزراعتها خلال الفترة الماضية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

كما يشهد الرئيس السيسي، افتتاح مشروع استصلاح أكثر من 400 ألف فدان بتوشكى، نجح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في استصلاحها وزراعتها خلال الفترة الماضية.