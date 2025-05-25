بعثة بيراميدز تعود من جنوب إفريقيا بعد التعادل مع صن داونز

عادت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى العاصمة المصرية، القاهرة قبل قليل قادمة من جوهانسبرج بعد مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، قي ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح نادي بيراميدز أن رحلة عودة البعثة شهدت التوجه من بريتوريا إلى جوهانسبرج، وصولًا إلى القاهرة وتخللها ترانزيت لمدة 3 ساعات في العاصمة الكينية نيروبي للتزود بالوقود والتأخر في الإقلاع والتي استغرقت قرابة 15 ساعة كاملة.

وتعادل نادي بيراميدز مع مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، على ملعب لوفتس فيرسفيلد، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.