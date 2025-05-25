الحوثي تعلن استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي

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أعلنت جماعة الحوثي، مساء الأحد، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة «يافا» المحتلة.

وقالت في بيان، إن «القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن جوريون، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي»، مشيرة إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وأكدت الحوثي استمرارها في حظر حركة الملاحة الجوية إلى مطار بن جوريون، قائلة إن «استجابة معظم الشركات خلال الأيام الماضية، لقرار الحظر أثّر بشكل كبير على الحركة في المطار المذكور»، بحسب البيان.

وأشارت إلى الاستمرار في تصعيد العمليات العسكرية بهدف وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها.

وفي وقت سابق، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه اعترض صاروخا أطلقته جماعة الحوثي في اليمن، وطلب من السكان التقيد بالتعليمات.

وفور الإعلان عن إطلاق الصاروخ دوت صفارات الإنذار في القدس وجنوب إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وعلى ضوء التطورات، تم تعليق حركة الملاحة في مطار بن جوريون، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن وجود طائرات عالقة في الجو بسبب الصاروخ الحوثي.