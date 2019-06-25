هيئة الطيران المدني السعودية تعلن افتتاح مطار خليج نيوم

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية اليوم الثلاثاء افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في شمال المملكة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها على موقعها الإلكتروني أن المطار قد تم ترخيصه من قِبَلها كمطار تجاري وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع المقبل، بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قِبَل الاتحاد الدولي للنقل الجوي في وقت سابق بالرمز "NUM".

وسيقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.

يذكر أن مشروع "مدينة نيوم " يقع في أقصى شمال غرب السعودية، ويشتمل على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 500ر26 كم2، ويمتد لمساحة 460 كم على ساحل البحر الأحمر، وتم دعم المشروع من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة 500 مليار دولار والمستثمرين المحليين والعالميين.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن في تشرين أول/أكتوبر الماضي عن مشروع لإنشاء منطقة استثمارية تجارية وصناعية على الساحل الشمالي الغربي من البحر الأحمر يحمل اسم "نيوم"، وتولى الألماني كلاوس كلاينفيلد رئاسته في البداية وتم تعيينه مؤخرا في منصب مستشار ولي العهد السعودي.

ويأتي المشروع في إطار استراتيجية طموحة يسير عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بهدف تحقيق انفتاح اقتصادي وللحد من الاعتماد على عوائد النفط ولتخفيف القيود الإجتماعية الصارمة.