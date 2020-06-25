مون يشدد على عدم سعي بلاده إلى حرب آخرى مع كوريا الشمالية

أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن لكوريا الشمالية، اليوم الخميس، في الذكرى السبعين لاندلاع الحرب الكورية، أن بلاده لا تسعى لخوض حرب أخرى مع بيونجيانج.



وقال مون فى خطابه خلال حفل تأبين فى مطار سول العسكرى: "قبل الحديث عن الوحدة، آمل أن نصبح جيران تسود العلاقات الودية بينهما أولا".



وما زالت الدولتان في حالة حرب من الناحية الفنية، وانتهى القتال بينهما الذي استمر ما بين عامي 1950 و 1953 باتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن لم يتم التوصل إلى معاهدة سلام حتى اليوم.



وأوضح مون: "نحن ضد خوض حرب. لقد انتهى التنافس بين الكوريتين على النظم السياسية والاقتصادية منذ فترة طويلة".



وقال "إن (ناتجنا الإجمالي المحلي) يفوق نظيره في كوريا الشمالية بأكثر من 50 ضعفا، وتجارتنا تفوق تجارة كوريا الشمالية بأكثر من 400 ضعف. وليس لدينا أي نية لفرض نظامنا على الشمال".



وخاطب مون بيونجيانج بدعوة للسلام، دون التطرق إلى التوترات التي شهدتها شبه الجزيرة في الآونة الأخيرة: "آمل أن تنضم كوريا الشمالية إلى جهود إنهاء أكثر الحروب مأساوية في التاريخ العالمي".