متظاهرون لبنانيون يتوافدون على محيط القصر الجمهوري قبل بدء اللقاء الوطني

توافد متظاهرون لبنانيون اليوم الخميس على محيط القصر الجمهوري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية على موقعها الالكتروني اليوم أن هناك اعتصامين على مقربة من الطريق المؤدية إلى القصر الجمهوري قبل بدء "اللقاء الوطني" في قصر بعبدا.

وينعقد في القصر الجمهوري اليوم "اللقاء الوطني" الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون بعد التطورات الأمنية المقلقة التي شهدتها بيروت وطرابلس قبل أسبوعين والتي كادت أن تهدد الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير".

وكان ناشطون من الحراك الشعبي قطعوا مساء أمس الأربعاء عددا من الطرق في العاصمة بيروت وفي شمال لبنان وجنوبه بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.

يذكر أن سعر صرف الدولار لامس أمس عتبة الـ 6500 ليرة لبنانية في السوق السوداء فيما حددت نقابة الصرافين سعره بـ 3850 ليرة.