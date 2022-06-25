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شهدت معظم المحافظات السورية عاصفة مطرية قوية أسفرت عن وقوع ضحايا وأضرار مادية كبيرة.

ووقعت العواصف في كل من الغاب والسقيلبية ومصياف غرب حماة، حيث هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.

وأفادت مصادر محلية بوفاة شخص إثر إصابته بصاعقة رعدية أثناء عمله بأرضه في قرية قرين بريف مدينة مصياف في محافظة حماة وسط سوريا.

كما شهدت المنطقة الساحلية أضرارا كبيرة جراء العاصفة الرعدية القوية التي ضربت المنطقة.

صور| أضرار كبيرة جراء عاصفة قوية ضربت سواحل سوريا pic.twitter.com/Ca82M1vAPw — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 25, 2022

وقالت المديرية العامة للموانئ إنه جراء العاصفة البحرية التي ضربت المنطقة الساحلية سجلت عدة حوادث، بواقع غرق زورق بحري حيث تم إنقاذ كل من على متنه "ستة بحارة"، ووفاة صياد وغرق مركبه جراء عند موقع رأس ابن هانئ، ونجاة اثنين كانا برفقته.

وحدثت أضرار مادية كبيرة في منشآت التخييم والسياحة والاصطياف على شاطئ وادي قنديل والبسيط.

#صور| أضرار كبيرة جراء عاصفة قوية ضربت سواحل سوريا pic.twitter.com/k8pTsUKcSb — فلسطين لايف | PL Plus (@pl_plus1) June 25, 2022

وأفادت المديرية بجنوح عدد من الزوارق البحرية المركونة في جبلة بانياس طرطوس والأضرار اقتصرت على الماديات، بينما تم إنقاذ 6 بحارة بعد غرق زورقهم على شاطئ اللاذقية.

بعض الصور من عاصفة الأمس ليلآ من سوريا محافظة اللاذقبة الساحلية..اللهم إن لانسألك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه. pic.twitter.com/jEuVhZCahF — فواز سيجري (@FawazSyjary) June 25, 2022

وذكر رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد قناديل في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن العاصفة أدت إلى اقتلاع وتساقط بعض الأشجار ووقوع لوحات إعلانية في الطرقات وعدد من الأعمدة الكهربائية وانقطاع في كابلات الشبكة الكهربائية.