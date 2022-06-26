قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية تستخدم "روضة أطفال ومركزا طبيا وناد"، مستودعات لأسلحتهم في مدينة نيكولاييف جنوبي أوكرانيا.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - إن "النازيين الجدد" في نيكولاييف أعدوا مستودعات بالأسلحة والذخيرة والوقود ومواد التشحيم في مباني روضة الأطفال رقم 52، ومركز طبي خاص ونادي في شارع أبطال أوكرانيا، كما نصبوا مدافع في المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية.

وفي سياق آخر، قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا ميخائيل ميزينتسيف، إن الأوكرانيين يخططون لتفجير سد في كوراخوفا بمدينة دونيتسك وإلقاء اللوم على الجيش الروسي في ذلك.

وقال ميزينتسيف، إنه وفقا للمعلومات المتوفرة، في مدينة كوراخوفو بدونيتسك، تخطط الجماعات الأوكرانية المسلحة في الأيام المقبلة لتدمير السد الذي سبق أن قامت بتلغيمه، مضيفا أنه نتيجة لهذا العمل، فإن بلدات ماكسيميليانوفكا وجورجيفكا ومارينكا، فضلا عن المناطق المنزرعة والمشاريع الزراعية معرضة للغرق.

وشدد على أنه نتيجة لهذا الاستفزاز، قد يعاني المدنيون، كما أن نظام كييف وفقا لسيناريو مقرر مسبقا سيتهم العسكريين الروس بإلحاق أضرار بممتلكات السكان المحليين وإتلاف المحاصيل.

وفي المقابل، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده ستستعيد المدن التي سيطرت عليها روسيا، بما في ذلك سيفيرودونستك.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم عن زيلينسكي قوله، في خطاب فيديو نشره، "إن أوكرانيا تعرضت لـ 45 صاروخا روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

ووصف الرئيس الأوكراني هذه الهجمات بأنها "محاولة ساخرة لتحطيم معنويات الشعب".

وكانت الأزمة الروسية الأوكرانية قد اندلعت في 24 فبراير الماضي، حيث سبقها حشدٌ روسي على الحدود مع أوكرانيا.